Stilte en tranen bij laatste groet aan Bjorg Lambrecht Jeffrey Dujardin

10 augustus 2019

15u50 0 Aalter De Belgische vlaggen hangen buiten in de straten en stilte heerst in Knesselare. Een eerbetoon aan de overleden wielrenner Bjorg Lambrecht (22). Iedereen krijgt dit weekend de kans om Bjorg een laatste groet te brengen in het funerarium, in de Kwadamstraat 29 in Knesselare. Een honderdtal mensen kwamen zaterdag een laatste groet brengen.

“Een zeer groot verlies voor Knesselare en de wielerwereld”, zegt Freddy Vanmelckebeke met uit Knesselare met tranen in de ogen. Hij is één van de zovele die zaterdag een laatste groet kwamen brengen aan Bjorg. “Je zag echt het talent van hem druipen. Een echte klimmer, een nieuwe Van Impe. Hij zorgde ervoor dat ik met trots kon zeggen dat ik van Knesselare ben.”

In stilte kwamen de mensen toe, die via een witte gang tot in de aula van het funerarium kwamen waar Bjorg rust. “Hij ligt er echt vredig", zegt een buurtbewoonster. “Hij heeft een grijs ‘koerstruitje’ aan, met een foto onder zijn handen en omringd door tal van bloemen. Op de achtergrond is een groot portret van hem geprojecteerd.” Na de laatste groet is er ook een mogelijkheid om ter plekke een boodschap achter te laten voor vrienden en familie. Wie Bjorg nog een laatste groet wil brengen, kan dit doen zaterdag doen tot 17 uur en zondag van 10 tot 13 uur. Dinsdag volgt dan de uitvaart, in de kerk van Knesselare. De crematie en de inzetting van de urne in de urnekelder op het kerkhof van Knesselare, zal in familiekring gebeuren.