Stelling onder fly-over aan E40 Aalter wordt afgebroken Joeri Seymortier

10 oktober 2019

Vandaag, donderdag 10 oktober, wordt in Aalter gestart met de afbraak van de grote stelling onder de fly-over aan het afrittencomplex E40.

De werken aan het complex E40 in Aalter komen stilaan in hun laatste fase terecht. “Er wordt gestart met de afbraak van de stelling onder de fly-over”, bevestigt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dat zal ongeveer tien dagen werk zijn. In de periode tussen 21 en 23 oktober zal dan gestart worden met de aanleg van een nieuwe weg tussen de nieuwe rotonde op de Steenweg op Deinze naar de afrit E40.”

Ook voor de Lostraat heeft de nieuwe fase invloed. De aannemer moet immers een aansluiting maken van de Steenweg op Deinze met de Lostraat. Binnenkort zal daarvoor een systeem van eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Lostraat. Zoals de plannen nu voor liggen zou dat het geval zijn vanaf begin november. Over de exacte timing en de omleidingen wordt later nog door het Agentschap Wegen en Verkeer gecommuniceerd.