Steeds strenger op containerpark Aalter? “Regels zijn regels, en die moeten nageleefd worden” Joeri Seymortier

12 oktober 2020

09u27 0 Aalter Heel wat inwoners van Aalter reageren op de strenge aanpak van het personeel op het containerpark. Met ‘klein afval’ word je steeds vaker weer naar huis gestuurd.

Het containerpark in Aalter is als één van de laatste in Vlaanderen nog helemaal gratis, maar de regels zijn er wel streng. “We horen steeds meer van inwoners dat ze terug naar huis gestuurd worden met hun afval”, zegt gemeenteraadslid Paul Beheyt (Vlaams Belang). “Al wat niet te groot is om in een huisvuilzak te kunnen, mag niet naar het containerpark, en moet thuis in de huisvuilzak gestoken worden. Hebben de personeelsleden opdracht gekregen om echt volgens de letter van de regel te gaan werken? Als dat het geval is, dan zou een duidelijke informatiecampagne naar de burgers toe niet misstaan.”

We hebben voor de burger een gratis containerpark, maar je mag niet vergeten dat wij als gemeente wel moeten betalen voor al het afval dat van het containerpark afgevoerd moet worden. Kris Ally (CD&V)

Gemeenteraadslid Kris Ally (CD&V) verdedigt de aanpak: “Zo’n dingen liggen natuurlijk gevoelig, maar regels zijn nu eenmaal regels. Die worden in Aalter inderdaad strikt toegepast. We hebben voor de burger een gratis containerpark, maar je mag niet vergeten dat wij als gemeente wel moeten betalen voor al het afval dat van het containerpark afgevoerd moet worden. Wanneer er regels opgesteld worden, moeten die ook gerespecteerd worden. Dat we iets strenger zijn op het containerpark is uiteindelijk goed voor elke Aalterse belastingbetaler. Want hij betaalt uiteindelijk toch die factuur”, klinkt het nog.