Steeds meer zwaluwen in Aalter: “Vier keer meer bewoonde nesten dan eind jaren negentig” Joeri Seymortier

11 augustus 2020

10u30 0 Aalter Het gaat goed met het aantal zwaluwen in Aalter. Natuurliefhebber Piet Smessaert telt elk jaar, en merkt dat er nu zowat vier keer meer bewoonde nesten zijn dan op het einde van de jaren negentig.

Piet Smessaert is gemeenteraadslid voor Groen in Aalter en volgt al decennialang de evolutie van huiszwaluwen in Aalter. Elke zomer onderneemt hij een fietstocht langs de verschillende deelgemeenten en parochies en inventariseert hij alle bewoonde nesten. “Op het einde van de jaren 90 was het bedroevend gesteld met de huiszwaluw, een prachtige en bovendien nuttige insectenvanger”, zegt Piet Smessaert. “Ik telde toen nog amper 41 broedparen. Heel wat nesten werden toen verwijderd omdat bewoners last hadden van uitwerpselen op de stoep of tegen hun gevel. Ondertussen merk ik toch een hele mentaliteitswijziging en zijn mensen fier over ‘hun’ zwaluwtjes. Op verschillende plaatsen zie je nu ook kunstnesten verschijnen, zoals aan de gevel van De Beuk of in Aalter-Brug. Resultaat is toch wel een opsteker voor de biodiversiteit. Ik telde dit jaar 171 bewoonde nesten, en dat is een duidelijke groei. Ik vond er 43 in Aalter-centrum, 44 in Bellem, 55 in Aalter-Brug en 29 in Maria-Aalter.”