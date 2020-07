Steeds meer salamanders in Drongengoed: “Zelfs de uiterst zeldzame kamsalamander” Joeri Seymortier

02 juli 2020

10u41 3 Aalter Natuur en Bos treft steeds meer salamanders vast in de poelen in en rond het Drongengoed in Ursel bij Aalter. Zelfs de Europees beschermde kamsalamander huist er.

Natuur en Bos heeft van midden maart tot midden april een poelenonderzoek uitgevoerd in het Drongengoed in Ursel en Maldegem. De resultaten zijn nu bekend. “In 21 poelen hebben we in totaal 2.564 salamanders gevangen, waarvan 18 kamsalamanders. Die werd in drie van de 21 poelen aangetroffen”, zegt coördinator Lien Bastiaenssens. “Dat is goed nieuws, want vorig jaar werden maar twee kamsalamanders gevonden. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 18 cm. Hij is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders.”

De kamsalamander is een salamandersoort die een internationale bescherming geniet. In het Drongengoed wordt alles in het werk gesteld om deze kwetsbare diersoort veilig te stellen en kansen te creëren zodat deze dieren zich verder kunnen uitbreiden.