Stationsbuurt Aalter één groot bouwwerf: “Wie er niet moet zijn, blijft er beter weg” Vraag naar meer veiligheid voor voetganger en fietser Joeri Seymortier

14 november 2019

14u22 1 Aalter De stationsbuurt van Aalter is aan de noordzijde opnieuw een groot bouwwerf. Naast de bouw van nieuwe appartementen en de bouw van het Kunstencentrum, is Infrabel nu ook volop bezig met de vernieuwing van de perrons. Gevaarlijk voor voetgangers en fietsers die zich tussen het verkeer en de werven moeten wurmen. “Wie er niet moet zijn, blijft er beter weg”, klinkt het dan ook.

Al drie jaar lang wordt er gebouwd aan de noordzijde van het station van Aalter. Wat enkele jaren geleden een weide met grazende koeien was, is met de Smedenpoort nu een nieuw woongebied. Ondertussen wordt aan de kant van warenhuis AD Delhaize volop gebouwd aan een laatste appartementsblok. Recht over het station zijn werkmannen bezig met de afwerking van wat volgend jaar het nieuw Kunstencentrum van Aalter moet worden. Nu komen daar ook nog eens de werken aan de perrons van het station bij, en dat maakt de zone rond het station nu helemaal een bouwwerf. Vooral voor voetgangers en fietsers is het er niet altijd even veilig.

“Het is eigenlijk al drie jaar onveilig fietsen ten noorden van het station”, zegt Jesse De Meulenaere (Groen). “Het wordt nu alleen nog maar erger. Zeker de natte en donkere ochtenden en avonden zijn gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Putten en modder, wagens die parkeren en lossen op fietspaden: ik heb het daar al allemaal gezien. Een zeer gevaarlijke situatie voor de vele zwakke weggebruikers daar. Doe er iets aan!”, vraagt De Meulenaere.

Begrip en aanpassing

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) beseft dat de situatie rond het station niet ideaal is. “We zitten ten noorden van het station met een moeilijke situatie”, zegt burgemeester Hoste. “Maar er gebeurt daar momenteel heel veel. We moeten dankbaar zijn dat de NMBS en Infrabel in Aalter willen investeren, en daar die werken uitvoeren. Het is nu eenmaal onmogelijk om dergelijke ingrijpende werken uit te voeren zonder hinder. We vragen begrip, ook al weten we dat het daar soms gevaarlijk druk is. Daarom ook een oproep: wie er niet moet zijn, blijft er best weg. Maar de situatie zoals ze daar vandaag is, kan gewoon niet anders. Het resultaat zal mooi zijn: betere perrons en een betere toegankelijkheid van heel het station. We moeten hier nu even door. Er gebeuren constant bijsturingen van de verkeerssituatie, als dat nodig blijkt te zijn. Parkeren waar niet kan, is zeker nu uit den boze. Wie het toch probeert, zal de gevolgen dragen”, klinkt het nog.

Druk op perrons

Mieke Schauvliege (Groen) vraagt ook op de perrons meer veiligheid. Die zijn door de werken ingekort, waardoor de pendelaars tijdens de spits te dicht bij de sporen moeten staan. “Er wordt elke dag op veiligheid gecontroleerd, ook door externen. We hebben overleg gehad met Infrabel, maar het is moeilijk om daar veel aan te veranderen. Voorzichtigheid is nu echt geboden”, zegt burgemeester Hoste nog.