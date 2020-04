Sportinfrastructuur Aalter dicht door corona: “Ideaal om een pak onderhoudswerken uit te voeren” Joeri Seymortier

09 april 2020

09u47 1 Aalter De sportinfrastructuren van Aalter zijn dicht door de coronacrisis. De gemeente maakt gebruik van deze tijd om werken uit te voeren in de verschillende sportparken.

Het zwembad is dicht en krijgt nu al een groot onderhoud. “Normaal sluiten we het zwembad daarvoor eind juni, maar nu gaan we het onderhoud de week na de paasvakantie doen”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Als we weer mogen openen, moet het zwembad eind juni dan niet dicht. Meteen worden ook de kleedkamers geschilderd, de siliconevoegen in de zwemhal worden vervangen, en we herstellen de deuren van de kleedkamers. Ook de sporthallen en kleedkamers krijgen ondertussen een grote onderhoudsbeurt. Aan het Sportpark van Aalter-centrum gaan we de parking nieuwe belijning geven.”

In de sporthal Sportlaan wordt de belijning van het minivoetbalveld herschilderd, en er komt een nieuw elektrisch scorebord. Er komen ook nieuwe netten voor badminton, volleybal en minivoetbal. In de sporthal van Knesselare komen er nieuwe basketbalborden, twee nieuwe indoor petanquebanen, en ook nieuwe indoor curvebowlmatten.

Eerder kon je op HLN al lezen dat Aalter vervroegd start met de aanleg van het kunstgrasveld op de terreinen van KV Eendracht Aalter. Ook de buitenterreinen van alle voetbalclubs worden nu al vervroegd aangepakt. Omdat er vroeger gezaaid wordt, moeten de velden beter bestand zijn tegen een eventueel droge zomer.