Spoorwegtunnel Bellemstraat vanaf maandag wekenlang dicht Joeri Seymortier

15 augustus 2020

15u02 0 Aalter De spoorwegtunnel in de Bellemstraat in Aalter gaat vanaf maandag 17 augustus dicht voor autoverkeer.

Voor de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge, worden nu ophoogwerken gestart tussen Bellem en Aalter. Daarom moet de tunnel Bellemstraat tijdelijk dicht. Omrijden vanuit Aalter naar Bellem kan via de Weibroekdreef of de Oostmolenstraat. Wanneer de tunnel later ook afgesloten wordt voor fietsers, zullen die kunnen omrijden via de Korte Kave.

“Tussen Bellem en Aalter-centrum legt de aannemer de bedding van de nieuwe spoorlijnen aan”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Aangezien de spoorweg opgehoogd ligt, heeft dit nogal wat voeten in de aarde. De werken verlopen gefaseerd en zijn intussen gestart ten zuiden van de spoorweg, op het stuk tussen het station van Bellem en Korte Kave. Aan de Bellemstraat verbreedt Infrabel de bestaande spoorwegbrug. Zowel ten noorden als ten zuiden van het spoor komt een extra brugdek. Vlakbij de spoorlijn worden boorpalen in de grond gebracht. Die werken moeten ’s nachts gebeuren, wanneer het treinverkeer stil ligt. Werken van deze omvang brengen uiteraard hinder met zich mee. Alle partners proberen de hinder tot een minimum te beperken.”

In september komt er een nieuwe rioleringscollector onder de spoorweg en bouwt de aannemer de steunmuren parallel aan de spoorlijn. In oktober volgt dan de overbrugging van de Bellemstraat. In een latere fase, begin 2021, wordt de brug in de Lotenhullestraat nog opgekrikt.