Speelpleinwerking Aalter toert deze zomer langs elke deelgemeente Joeri Seymortier

13 juni 2020

11u02 9 Aalter De gemeente Aalter pakt deze zomer uit met een coronaproof vakantieaanbod voor kinderen. Nieuw is dat de speelpleinwerking naar elke deelkern trekt.

Aalter houdt deze zomer zeven in plaats van vier vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang open. Dat houdt in dat alle vestigingen zes van de acht weken open zijn, behalve die van Aalter-Brug. “Er wordt deze zomer speelpleinwerking voorzien in Aalter-centrum en in Knesselare”, zegt schepen Matthias Van de Walle (CD&V). “Nieuw is dat we deze zomer met de speelpleinwerking ook naar elke deelkern trekken. Vanaf de laatste week van juli tot eind augustus doen we elke week een andere deelkern aan: we bundelen Lotenhulle en Poeke, en gaan ook naar Bellem, Aalter-Brug, Ursel en Maria-Aalter. Er worden deze zomer ook leuke sportkampen georganiseerd. Door de coronacrisis moeten ouders en kinderen wel keuzes maken. We maken bubbels per week. Het kan dus bijvoorbeeld niet om op maandag naar de opvang te gaan, op dinsdag naar de speelpleinwerking, en vanaf woensdag een sportkamp te volgen. Veiligheid staat ook deze zomer centraal.”

De inschrijvingen starten op maandag 15 juni om 19 uur op www.aalter.be.