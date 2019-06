Speelplein Sportpark moet aangepakt worden: “Aalter zo speelvriendelijk mogelijk maken” Joeri Seymortier

14 juni 2019

10u56 0 Aalter Aalter wil de komende jaren investeren in het opwaarderen van de verschillende gemeentelijke speelpleintjes.

Groen heeft klachten over het speelpleintje aan het Sportpark in Aalter. Volgens gemeenteraadslid Linde Van Wonterghem moet daar dringend geïnvesteerd worden in nieuw speelmateriaal. “Het speelplein aan het Sportpark van Aalter wordt heel veel gebruikt”, zegt schepen van Jeugd Mathias Van de Walle (CD&V). “Enkele toestellen zijn daar inderdaad aan vervanging toe. De nieuwe bestuursploeg is amper een half jaar bezig, en heeft natuurlijk nog 5,5 jaar te gaan. We zullen Aalter in die periode in ieder geval zo speelvriendelijk mogelijk maken. In Poeke is het speelpleintje ondertussen aangepakt. In Knesselare gaan we voor een avontuurlijk speelplein zorgen. En ook het speelplein van het Sportpark in Aalter zal aangepakt worden”, belooft de schepen.