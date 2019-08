Speelplein Aalter lokt deze zomer 17 procent meer kinderen Joeri Seymortier

De speelpleinwerking van Aalter lokt deze zomer een pak meer volk. Er komen 17 procent meer kinderen.

In Aalter kan je naar de speelpleinwerking in Aalter-centrum, Knesselare en Bellem. En dat wordt massaal gedaan. “We hebben nu al bijna 1.800 kinderen op onze speelpleinen gezien”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Overal tekenen we dit jaar topcijfers op. In de derde week van de vakantie hadden we vorig jaar in Aalter-centrum 365 kinderen, en dit jaar waren dat er 458. Over de hele lijn zijn er 17 procent meer kinderen. Onze ploeg van zowat dertig animatoren heeft dan ook de handen vol. Een dikke pluim, want zonder animatoren hebben wij geen speelpleinwerking. Samen met de buitenschoolse kinderopvang en de sportkampen, zorgt het speelplein er voor dat ouders in Aalter zowat altijd ergens met hun kroost terecht kunnen.”