Sofie is amper 23, maar gaat voluit voor haar droom: “Eindelijk mijn eigen kledingzaak Missso” Joeri Seymortier

17 september 2020

09u49 13 Aalter Sofie Van de Vivere is amper 23 jaar, maar gaat voluit voor haar eigen droom. Vrijdag opent haar kledingwinkel Missso in de Stationsstraat in Aalter.

Sofie is een van de gezichten van kapsalon en schoonheidssalon Floush in de Lindestraat, maar gooit zich nu ook op haar andere passie: mode. Missso is een samentrekking voor Miss Sofie, een grapje onder de vrienden. “Ik blijf werken in het kapsalon en schoonheidssalon, maar heb er nu ook mijn eigen kledingzaak bij”, zegt Sofie. “De mensen rond mij stimuleren me om er voluit voor te gaan. In de lockdown had ik wat geëxperimenteerd met online kledingverkoop, maar nu gaan we voor een echte kledingzaak. Betaalbare, maar kwalitatieve mode en leuke accessoires voor vrouwen. Ik hoor van veel vriendinnen dat hier echt nood aan is in Aalter.”

Missso vind je in de Stationsstraat 170 in Aalter. De eerste twee weekends is de zaak open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Nadien is de winkel voorlopig open op woensdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 14 tot 17 uur.