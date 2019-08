Sociale Raad Aalter vernieuwd (en zoekt nog versterking) Joeri Seymortier

23 augustus 2019

08u12 1 Aalter De Sociale Raad van Aalter is vernieuwd. Er wordt nog naar versterking gezorgd.

Bart De Meyer geeft de voorzittersfakkel door aan Katalien Dendooven. “De Sociale Raad is bedoeld om overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende gezins-, sociale en vrijetijdsverenigingen in Aalter, en ook tussen individuele personen of instanties die door hun deskundigheid willen meewerken aan het welzijnsbeleid van de gemeente. De Sociale Raad organiseert ook eigen kandidaten. Op kerstavond wordt het ‘Kerstfeest in alle eenvoud’ georganiseerd, zodat niemand alleen hoeft te vieren. Er zijn ook heel wat infoavonden over welzijn en gezondheid.”

Nu al hebben naast voorzitter Katalien Dendooven, ook Bart De Meyer, Nele Standaert, Elke Vastiau, Linsey Quintyn, Guido Aesaert, Jef Lambrecht, schepen Luc De Meyer en Nancy Sturtewagen zich geëngageerd. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat op www.aalter.be/kandidaat-adviesraad.