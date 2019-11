Sociale poetsdienst vanaf volgend jaar met dienstencheques Anthony Statius

11u39 0 Aalter Wie gebruik maakt van de OCMW-poetsdienst van Aalter zal vanaf volgend jaar met dienstencheques kunnen betalen. Deze cheques kosten 9 euro per uur en zullen moeten aangekocht worden bij Sodexo. “Dit levert een fiscaal voordeel op en zo betalen klanten eigenlijk 6,30 euro per uur”, zegt directeur sociale en juridische zorg Ineke Poelman.

“Er is een steeds toenemende vraag naar betaalbare dienstverlening voor poetshulp”, zegt schepen van Sociale Zaken Luc De Meyer (N-VA). “Daarom kiest het OCMW van Aalter er voor om de sociale poetsdienst volledig over te hevelen naar een dienstenchequeonderneming. Zowel de poetsvrouw als de poetsdag kunnen hierbij behouden blijven.”

“Directeur sociale en juridische zorg Ineke Poelman vult aan: “Wat wel verandert is dat de klant dienstencheques zal moeten aankopen bij Sodexo, dit in plaats van de maandelijkse factuur. Deze cheques kosten 9 euro per uur en de klant kiest ook voor 3 of 4 uur in plaats van bijvoorbeeld 3 uur en 48 minuten. Het voordeel is dat je de cheques kan inbrengen in het belastbaar inkomen en dit levert een fiscaal voordeel op. Zo betaal je eigenlijk 6,30 euro per uur. Ik benadruk dat er ook een opvangnet blijft voor wie het financieel moeilijk heeft om de poetshulp te betalen. De mensen die gebruik maken van de sociale poetsdienst, dat zijn meer dan 250 inwoners, zullen goed geïnformeerd worden over het nieuwe systeem.”