Sneller op doortocht Lotenhulle (en dat dankzij de ANPR-camera’s) Joeri Seymortier

21 mei 2019

08u55 12 Aalter Je mag voortaan iets sneller rijden op de doortocht door Lotenhulle bij Aalter. Raar genoeg: dat is te danken aan de nieuwe ANPR-camera’s die geplaatst werden.

Het verkeer in de Heirstraat en de Steenweg op Deinze, op de doortocht door Lotenhulle, wordt gevolgd door nieuwe ANPR-camera’s. Op het kruispunt van de doortocht met Lodorp en de Nevelestraat mocht je tot voor kort maar 30 kilometer per uur. Maar omdat in een trajectcontrole de maximum snelheid overal dezelfde moet zijn, werd die nu in alle stilte opgetrokken tot 50 kilometer per uur. “Dat wil zeggen dat je nu dus sneller mag rijden, op het gevaarlijke kruispunt van de doortocht met Lodorp”, zegt Seppe Santens (Groen). “Een maatregel die in alle stilte werd doorgevoerd, enkel en alleen om boetes te kunnen uitschrijven met de camera’s. Door sneller te rijden op de doortocht, maak je het daar echt niet veiliger. Het kruispunt Lodorp en Nevelestraat is al langer onveilig, en dat wordt nu alleen maar erger.”

Er staan nu ANPR-camera’s op de doortocht van Lotenhulle, in de Weibroekdreef in Aalter en in de Wingenestraat in Maria-Aalter. De geplande camera’s in de Lotenhullestraat en in het dorp van Poeke staan er momenteel nog niet. “Maar die komen er aan. Niet om mensen te pesten, zoals Groen denkt. Maar voor ieders veiligheid in Aalter te verhogen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V).