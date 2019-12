Snelheidsduivel met 152 per uur over Knokkeweg (N44), waar maximum 90 mag: rijbewijs meteen ingetrokken Joeri Seymortier

10 december 2019

13u54 2 Aalter De politie van Aalter heeft een intensieve snelheidscontrole gehouden. Topper was een chauffeur die 152 kilometer per uur reed, waar maximum 90 per uur is toegestaan.

De politie controleerde zeven uur lang, zowel op snelheid als op alcohol achter het stuur. De controle gebeurde gewoon tijdens de dag. Wie te snel reed, werd onderschept door de zwaantjes, en werd meteen met de feiten geconfronteerd. Er werden alles samen 4.693 voertuigen op snelheid gecontroleerd, en daarvan reden er 192 te snel. “Er waren tijdens de actie drie onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs wegens overdreven snelheid. De hoogst gemeten snelheid was 152 kilometer per uur, waar 90 is toegestaan”, klinkt het bij de politie.

Gsm achter stuur

Er waren ook vier onmiddellijke inningen voor het gebruik van de gsm achter het stuur, en drie voor het niet dragen van de gordel. Er waren ook boetes voor het gebruiken van de grote lichten waar dat niet mag, voor het niet verlenen van voorrang aan een voetganger, en een proces-verbaal voor de autopapieren die niet in orde waren. Twee chauffeurs werden betrapt op drugs achter het stuur.