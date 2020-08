Sluikstorten rond glasbol? Aalter deelt boetes uit van 175 tot 350 euro Joeri Seymortier

22 augustus 2020

12u58 0 Aalter Aalter wil iets doen aan het afval dat steeds vaker achtergelaten wordt rond de glasbollen in de gemeente. Met boetes van 175 tot 350 euro.

De laatste tijd vinden gemeentediensten steeds meer zwerfvuil rond de glasbol. “Het opruimen van de glasbolsites wordt steeds intensiever”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Bijna dagelijks worden er sluikstorten vastgesteld, en moet er een ploeg worden ingezet om het afval te verwijderen. Wat opvalt is dat er naast glas ook meubels, speelgoed, karton, flessen met olie, zakken met luiers en kledij worden achtergelaten. Dat getuigt niet alleen van weinig burgerzin, het is ook gevaarlijk. In de omgeving van glasbollen kunnen kinderen spelen en zich aan het glas of achtergelaten afval verwonden. Wie wordt betrapt op sluikstorten, riskeert een GAS-boete tussen 175 en 350 euro. De politie zal geregeld wijkinspecteurs en interventieploegen op pad sturen om dit te controleren.”

Wie met zijn lege flessen aan een volle glasbol staat, kan de flessen gratis naar het recyclagepark brengen, of een andere glasbol zoeken op www.aalter.be/glasbolsites.