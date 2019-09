Sloopvergunning voor Cinema Capitole is er nog niet (en komt er misschien ook niet) Joeri Seymortier

10 september 2019

16u55 0 Aalter Gaat de gemeente Aalter een sloopvergunning afleveren voor het oude cinemacomplex Capitole of niet? Waarnemen burgemeester doet uitschijnen van niet.

Er is een vergunningsaanvraag lopende om het oude hotel en de bijhorende cinema Capitole in de Stationsstraat in Aalter te slopen. Er zouden twintig appartementen en garageboxen in de plaats komen. Die plannen zorgen voor felle kritiek op sociale media. “Ik haal er de scherpe woorden van burgemeester Hoste uit maart 2017 bij” zei raadslid Paul Beheyt van Vlaams Belang op de gemeenteraad van maandagavond. “Stedenbouwkundig zou het volgens de verklaring van de burgemeester niet mogelijk zijn om de cinema af te breken en er iets anders te bouwen. De cinema moest als gebouw blijven. Zomaar slopen zou de gemeente nooit vergunnen. Wat is het standpunt van de gemeente nu?”

Voor het hotel was er jaren geleden al een sloopvergunning, maar die is verlopen. Er is nu een nieuwe sloopvergunning aangevraagd, zowel voor het hotel als de cinema. “Er is inderdaad een nieuwe aanvraag, en er loopt nu een openbaar onderzoek”, zegt waarnemend burgemeester Hoste. “Vandaag kunnen wij als gemeente dus nog geen standpunt innemen. Dat mogen we wettelijk gezien nu niet doen. Maar ik kan wel zeggen: de ruimtelijke bepalingen die we voor de Stationsstraat in een plan gegoten hebben, zullen gelden. Dat is niet zomaar een vodje papier.”