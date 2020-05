Slachtoffer schietpartij Aalter was vrij onder voorwaarden: “Met twee messen in de hand liep hij naar de bestuurster van de Jaguar”

Aalter

De 35-jarige man die maandagavond werd neergeschoten door politie in de Aalterse Weibroekdreef droeg een zwaar strafblad met zich mee. Hij was voorwaardelijk vrij, maar leek aan de betere hand. Toch sloegen, ondanks zijn vaste job en gewaardeerd vrijwilligerswerk, zijn stoppen door. “Onze diensten kregen te horen dat een man met twee messen liep te zwaaien op straat”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Veel tijd om na te denken was er niet.”