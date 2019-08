Skaters vragen nieuw skatepark in Aalter: “We worden overal weggestuurd. Waar moeten wij naartoe?” Gemeente belooft inspanning maar moet plan nog maken Joeri Seymortier

21 augustus 2019

16u54 0 Aalter De skaters van Aalter smeken om een goed uitgebouwd skatepark. Er staan enkele skatetoestellen achter de indoor tennishal op de sportterreinen, maar dat is volgens de skaters totaal uitgeleefd. “Wie leuk wil skaten, moet naar Gent of Deinze. Maar wij willen onze sport in eigen gemeente kunnen uitoefenen”, zeggen de skaters.

De vraag naar een deftig skatepark in Aalter leeft al enkele jaren. Tussen de indoor tennishal en de Sjelter staan een drietal skatetoestellen, maar dat willen de skaters zelfs geen skatepark noemen. Toen de gemeente enkele weken geleden een specifiek verbod oplegde om te skaten rond alle openbare gebouwen, schoot dat bij de skaters in een verkeerd keelgat. Hun eis voor een skatepark die naam waardig, ligt weer op tafel.

“We mogen niet skaten rond het gemeentehuis of rond het Sportpark. En deftig skatepark is er ook al niet. Waar moeten wij dan naartoe?”, vragen Ferre Bouvry en zijn vrienden Warre en Fabbe zich af. “Wij worden zowat overal weggestuurd, en leuk is dat niet. We hebben enkele jaren geleden al eens met een vijftigtal skaters samengezeten met het gemeentebestuur. We hadden toen zelf een volledig plan gemaakt voor een nieuw skatepark, met budgetten en alles erbij. Maar na die vergadering hebben we niets meer gehoord. Pas op: Aalter doet veel voor de jeugd. Er is veel sportmogelijkheid, Kadans is goed uitgebouwd en er zijn leuke speelpleinen. Maar de skaters blijven toch al lang in de kou staan. Wij zijn een groep die aan het groeien is. We hebben in Aalter met Eveline Bouilliart een skatekampioene op het grondgebied. Jammer dat dit niet meer gesteund wordt.”

“Oud en versleten”

Toch is er een skatepark, beneden in de Sportlaan in Aalter. “Maar dat noemen wij geen skatepark”, zeggen de jongeren. “Er zijn in de loop van de jaren veel toestellen verdwenen, en wat er nog staat is oud en versleten. De ondergrond is ook niet ideaal. Als je daar valt, kan dat lelijk pijn doen. Als wij ons willen uitleven, moeten wij naar Gent of Deinze. Daar zijn wel leuke skateparken. Maar zeker voor tieners is deze verplaatsing niet altijd eenvoudig. Met de trein tot daar geraken, kost veel tijd en geld. Wij blijven ijveren voor een nieuw skatepark in Aalter zelf.”

Schepen van Sport Mathias Van de Walle (CD&V) heeft oor naar de verzuchtingen van de jongeren. “Ik ken de problematiek, maar het eerste jaar van het nieuwe bestuur kunnen we niet alles veranderen”, zegt schepen Van de Walle. “De skaters hebben in Aalter wel degelijk enkele toestellen, maar ik geef toe dat die verouderd zijn en dat er best vernieuwing mag komen. De toestellen worden in ieder geval elk jaar officieel gekeurd, en zijn veilig. Skaten wordt een olympische sport, en is geen subcultuur meer. We gaan zeker iets doen voor de skaters, maar een compleet nieuw skatepark kost meer dan 50.000 euro. Er zijn nog sporten die aan onze mouw staan te trekken, en we kunnen niet alles doen. We zijn bezig met de opmaak van het meerjarenplan, en bekijken de eis van de skaters zeker”, klinkt het nog.