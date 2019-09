Shoe Verschuere na 72 jaar definitief dicht Joeri Seymortier

24 september 2019

09u56 4 Aalter De deur is op slot en de lichtreclame wordt deze week van de gevel gehaald. Shoe Verschuere in de Urselseweg 14 in Knesselare is na 72 jaar definitief dicht.

Lucien Verschuere (73) en zijn vrouw Christiane De Neve (70) zouden nog doorgaan tot in het najaar, maar na de uitverkoop die deze zomer startte, is alles al helemaal uitverkocht. “Alles was veel sneller uitverkocht dan gedacht, dus nu gaat de deur definitief dicht”, zegt Christiane. “De winkel is 72 jaar oud, en daarvan hebben wij 44 jaar in de winkel gestaan. We hebben de zaak destijds overgenomen van onze ouders, Maurice Verschuere en Zoë Heyse. In die 72 jaar hebben dus maar twee generaties achter de toonbank gestaan. Het is mooi geweest, en nu willen we samen volop van het leven gaan genieten. Ook al moet ik toegeven dat ik het werk in de winkel, en vooral de babbels met mijn klanten echt wel ga missen”, zegt Christiane nog.