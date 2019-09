Sergio zingt 5.138 euro bij mekaar voor goede doel Joeri Seymortier

25 september 2019

08u52 0 Aalter Sergio heeft maandagavond en dinsdagavond in Aalter twee uitverkochte concerten gegeven voor het goede doel.

De vzw Epicuro organiseerde de concerten in deze kermisweek in ’t Brouwershuys op de Markt van Aalter. “Voor de golden tickets was er ook een receptie”, zegt organisator Johan Wyckstandt. “We hebben alle drank en hapjes voor die receptie gesponsord gekregen van Aalterse middenstanders. Daardoor kunnen we na de twee kroegconcerten 5.138 euro aan het goede doel schenken. De vzw Aalternatief wil in de oude bibliotheek van Aalter een huis bouwen voor jongvolwassenen met een beperking. De vzw Boven de Wolken maakt foto’s van sterrenkindjes, zodat ouders van een overleden baby een blijvende herinnering hebben.”