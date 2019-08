Senne De Cramer jongste ‘motorfreak’ van de familie Joeri Seymortier

22 augustus 2019

08u11 0 Aalter De piepjonge Senne De Cramer zorgt voor een viergeslacht in Aalter.

Senne De Cramer werd geboren op 3 augustus, en is de nieuwe trots van de familie. Papa Thomas De Cramer (34) woont in Aalter. Opa Rudi De Cramer (62) woont ook in Aalter, en overgrootvader Maurice De Cramer (86) woont in deelgemeente Lotenhulle. “De hele familie heeft een passie voor snelheid en motors”, klinkt het aan de feesttafel. “Allemaal hebben ze met de motor gereden. Met Senne er bij in de familie hopen we dus op een nieuwe ‘snelheidsduivel’, waar zowel papa, opa en overgrootvader hun passie kunnen mee delen.”