Seniorenfeest breekt record met 1.100 bezoekers (met dank aan de fusie) Joeri Seymortier

08 oktober 2019

16u10 5 Aalter Het seniorenfeest van Aalter heeft dinsdagnamiddag 1.100 bezoekers naar een bomvol Sportpark gelokt.

Elk najaar worden de senioren van Aalter getrakteerd op een gratis middag koffie, lekkers en optredens. Dit jaar stonden Margriet Hermans, en het komisch duo Dirk Van Vooren en Patrick Onzia op de affiche. De mopjes en meezingliedjes vielen in de smaak. “We hebben 1.100 senioren op ons feest en dat is een record”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Voor heel wat senioren is dit de hoogdag van het jaar. We zijn blij dat er ook veel mensen uit Ursel en Knesselare aanwezig zijn. Vanuit rusthuis Onderdale in Ursel zijn veertig bewoners en hun begeleiders naar ons seniorenfeest afgezakt. Dat is het mooie aan deze fusie”, zegt Dirk De Smul nog.