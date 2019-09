Senioren Knesselare en Ursel gratis met de bus naar woensdagmarkt in Aalter Joeri Seymortier

06 september 2019

18u02 0 Aalter Senioren uit Knesselare en Ursel kunnen voortaan op woensdag ook gratis met de bus naar de wekelijkse markt in Aalter.

Het OCMW van Aalter zorgt er al langer voor dat de senioren van onder andere Lotenhulle, Poeke, Maria-Aalter en Bellem op woensdag gratis met een busje naar het centrum van Aalter kunnen. “Dan is het marktdag in Aalter, en dat is nog altijd erg in trek bij senioren”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “We vinden het belangrijk dat senioren buiten komen, en sociaal actief blijven. Maar de senioren uit de deelgemeenten zijn vaak niet mobiel genoeg, om op woensdagvoormiddag op onze markt te geraken. Daarom zetten wij een busje in. Het volstaat om op voorhand telefonisch te reserveren, en je kan mee. Vanaf nu laten we het busje ook naar Knesselare en Ursel rijden, om ook daar senioren op te pikken en naar Aalter-centrum te brengen. Blijkbaar was daar interesse voor, en we doen dat in dit fusieverhaal met plezier.”

Een busrit reserveren kan op 09/325.95.95.