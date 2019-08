Scouts houden zaterdag 17de Plage à Gogo Joeri Seymortier

08 augustus 2019

10u05 7 Aalter De Scouts van Aalter organiseren op zaterdag 10 augustus de zeventiende editie van Plage à Gogo. In de namiddag is er al Terras à Gogo.

De scoutsterreinen op de Kattenberg gaan al open om 16 uur. “Dan stellen we ons Terras à Gogo open voor jong en oud”, zegt Zoë Labath. “Daar kan je genieten van een hapje en een drankje, en de toegang is gratis. We hebben een zwembad gebouwd, en er zijn springkastelen voor de kinderen. Kinderen kunnen zich ook laten schminken.”

De fuif ‘Plage à Gogo’ start om 21 uur. Je kan genieten van pintjes en cocktails, en van de muziek van onder andere Daddy Cool, Smaakval en Carlamote, ‘Omdat het kan Soundsystem ft. Average Rob’, Flavour Drop en Shizzle le Sauvage. Er is ook een rustige lounge.

Tickets voor de avondfuif kosten 6 euro. Info: www.plageagogo.be.