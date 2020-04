Scouts Aalter zet bos open in coronatijden: “Maar kom niet met de wagen” Joeri Seymortier

27 april 2020

10u15 0 Aalter De Scouts van Aalter zetten hun bos in de Kattenberg open voor bezoekers. Normaal is het bos enkel toegankelijk voor scoutsactiviteiten.

“In deze gespannen tijden is fijne ontspanning meer dan ooit welkom”, zegt Rik Honoré van de Scouts Aalter. “Daarom besliste de leiding om ons bos open te stellen voor de Aalternaren. Normaal is het bos alleen toegankelijk tijdens de scoutsactiviteiten. Maar omdat die activiteiten nu tijdelijk geschrapt zijn, kunnen de Aalternaren er toch naartoe komen voor gezonde ontspanning. Aalternaren kunnen er komen wandelen, mits ze de regels van social distancing in acht nemen. Het is niet de bedoeling om bij te praten met andere gezinnen of te picknicken. We vragen ook om niet met de auto te komen. Het bos ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum van de gemeente.”

Het bos werd in 1999 aangekocht door vzw De Witte Kaproenen, om de Aalterse Scouts een eigen stek te geven om er te spelen en te ravotten.