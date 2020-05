Schepen De Smul wordt even poetsman: “Kapelletje kuisen in deze meimaand” Joeri Seymortier

08 mei 2020

10u49 0 Aalter Schepen Dirk De Smul (CD&V) uit Aalter heeft zich in deze volle coronatijd ontpopt tot tijdelijke poetsman. Vrijdag kuiste hij de kapel in de Lomolenstraat in Lotenhulle.

Gewapend met een emmer vol zeepsop en een borstel trok Dirk De Smul vrijdagochtend naar de kapel in de Lomolenstraat, op 100 meter van zijn woning in Lotenhulle. “Veel mensen wandelen en fietsen door Lotenhulle, en stoppen nu ook wel eens aan een kapelletje”, zegt Dirk De Smul. “Omdat het meimaand is, is het goed dat die kapelletjes er proper bij liggen. Ik engageer mij dan ook graag om het kapelletje in mijn buurt te kuisen, en hoop dat andere mensen mijn voorbeeld zullen volgen. Er zijn heel wat mensen op veilige afstand even gestopt voor een praatje. Iedereen denkt dat ik mijn hemel wil verdienen, of net dat ik iets goed te maken heb ‘hierboven’. Maar ik doe dit gewoon met plezier. En na het kuisen weer de fiets op richting gemeentehuis”, zegt de schepen nog.