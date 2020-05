Schattige beelden: brandweerman redt eendjes uit rioolput Anthony Statius

31 mei 2020

18u08 6

Aalter Brandweerman Johan Depredomme uit Ruiselede heeft zaterdag twee eendenkuikens gered. De dieren waren in een rioolput in de Weibroekdreef in Aalter gesukkeld.

Johan Depredomme, een slotenmaker en brandweerman uit Ruiselede, heeft zaterdag een mooi daad verricht. Hij redde het leven van twee eendenkuikens, die in een rioolput in de Weibroekdreef in Aalter, waren gesukkeld.

“Ik was op bezoek bij mijn kameraad en collega-brandweerman Eddy Van de Vivere”, vertelt Johan. “We waren aan het praten in de auto toen we plots gepiep vanuit een rioolput hoorden. Ik zag dat er twee eendjes in verzeild geraakt waren. De vrouw van Eddy was net met een visnet bezig in de vijver en met dat visnet hebben we de eendjes kunnen bevrijden. Daarna hebben we ze in de vijver van het Warandepark zo’n twintig meter verderop gezet. Daar werden de kuikens al snel verwelkomd door de moeder en de andere kuikens. Mijn dochter heeft er een filmpje van gemaakt, want je doet dat toch niet iedere dag, eenden redden uit een rioolput.”