Schattig! Vijfjarige Juul geeft in nieuwsbericht tips om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan Anthony Statius Joeri Seymortier

16 maart 2020

11u41 454 Aalter Ook de allerkleinsten zitten in met de volksgezondheid. Zo leest Juul De Leersnyder (5) uit Aalter in een nieuwsbericht enkele tips voor om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Juul heeft longproblemen en behoort tot de risicogroep. We hebben hem goed geïnformeerd en nu wil hij hetzelfde doen”, zegt zijn mama Ann Gussé.

Welkom bij het nieuws! Met deze woorden begint het filmpje van Juul De Leersnyder, een vijfjarige jongen uit Aalter die zeer begaan is met de volksgezondheid. De jongen geeft in een kort filmpje enkele tips om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: “Veel uw handen wassen, thuisblijven, geen handjes geven, schoenen uitdoen wanneer je thuiskomt, geen feestjes, let op voor alle mensen, wees niet egoïstisch en kom niet te dicht bij elkaar.”

Evenveel risico als een 80-plusser

Het kindje maakte de video samen met zijn ouders Tom en Ann, en daar zit nog een extra boodschap achter. “Juul is net zoals alle andere kinderen, maar met één uitzondering: sinds hij een half jaar oud is, heeft hij veel last van zijn onderste luchtwegen en zijn longen”, vertelt mama Ann. “Nu blijkt dat hij ook kleuterastma heeft en dat hij helaas ook last heeft van enkele allergieën zoals huisstofmijt en pollen. Dit is allemaal wel te behandelen, maar bij Juul gaat het vaak gepaard met koorts en fel vermageren. Elke banale verkoudheid draait zo goed als altijd uit op ademhalingsproblemen.”

“Onder normale omstandigheden kan hij zich redden en groeit hij op zoals zijn leeftijdsgenoten, maar met het coronavirus zit dit anders”, vervolgt Ann. “Door zijn longproblemen behoort onze vijfjarige zoon tot dezelfde risicocategorie als de tachtigplussers. Daarom hebben wij hem in de krokusvakantie goed geïnformeerd over het coronavirus en hoe hij daarmee moet omgaan, zonder paniek te willen zaaien. Door de recente maatregelen van de regering en het helaas ook nonchalante gedrag van sommigen, heeft onze zoon Juul een nieuwsbericht gemaakt om toch nog eens de belangrijkste tips mee te geven. Deze nieuwsberichtjes sturen we in eerste instantie naar de grootouders en andere familieleden en vrienden, want Juul zal hen de komende weken helaas niet kunnen zien.”