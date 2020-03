Samenwerking Rap op Stap-kantoor en vzw Oranje hernieuwd Anthony Statius

14u35 0 Aalter De samenwerking tussen de vzw Oranje en het Rap op Stap-kantoor van Aalter wordt hernieuwd. Hierdoor worden mensen met een beperking begeleid bij het zoeken naar een geschikte vrijetijdsbesteding.

Het Rap op Stap-kantoor is een laagdrempelig vrijetijdskantoor dat mensen helpt om met een klein budget een leuke uitstap te maken. Er kunnen zowel vakanties als daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden. In Aalter deed het Rap op Stap-kantoor vorig jaar 320 boekingen voor een vrijetijdsactiviteit. Uniek is de samenwerking met de vzw Oranje, die zorgt voor begeleiding naar vrije tijd op maat. Iedereen met een beperking kan hiervan gebruikmaken. Meer info via rapopstap@aalter.be.