Samen studeren? Dat kan vanaf vandaag opnieuw in jeugdcentrum Kadans Joeri Seymortier

24 mei 2019

09u23 0 Aalter Jeugcentrum Kadans in Aalter organiseert van vrijdag 24 mei tot vrijdag 21 juni Blok@Kadans.

Elke dag van 8.30 tot 18 uur kan je in Kadans terecht om samen te studeren. Eén van de polyvalente vergaderzalen in het jeugdcentrum wordt omgebouwd tot een gezellig studielokaal. Er staan tafels, stoelen en zetels met genoeg ruimte voor je laptop en cursus. Er is bovendien gratis wifi beschikbaar. Kadans en de gemeente Aalter zorgen voor koffie, thee en water. Er wordt regelmatig een vieruurtje en een leuke activiteit voorzien. “Op die manier willen we de studerende jeugd uit Aalter een hart onder de riem steken, met de nodige rust en mogelijkheid tot ontspanning”, klinkt het.