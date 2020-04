Rusthuis Veilige Have wil bezoek toelaten in de tuin: “Veilig op afstand en volgens strikte regels” Joeri Seymortier

16 april 2020

14u33 17 Aalter Woonzorgcentrum Veilige Have in de Lostraat in Aalter werkt achter de schermen een systeem uit zodat bewoners van het rusthuis in de tuin één familielid kunnen spreken. Op veilige afstand en volgens strikte regels.

Onduidelijkheid troef in de rusthuizen. De Nationale Veiligheidsraad zei eerst dat één vaste bezoeker per bewoner kon. Minister Wouter Beke zei donderdag dan weer dat de rusthuizen in Vlaanderen dicht blijven voor bezoek. In Aalter werd al voor die hele hetse aan een alternatief gewerkt. En het plan wordt verder uitgerold.

De strijd tegen corona staat voorop. Maar we mogen ook de geestelijke gezondheid van onze bewoners niet vergeten. Bezoek is bij velen het enige lichtpuntje dat ze nog hebben. Nancy Sturtewagen

“Wij willen vanaf volgende week woensdag beperkt bezoek mogelijk maken in de tuin, met minstens drie meter tussen”, zegt directeur Nancy Sturtewagen. “Elke afdeling leeft in een eigen bubbel, en elke bubbel zal ook een eigen deel van de tuin krijgen. Daar zullen we bij mooi weer een bewoner naar buiten brengen, en drie meter verder met een tafel en nadarhekken tussen kan een vast familielid twintig minuten een praatje maken. Perfect veilig! Het is goed dat de bewoner eens buiten in de tuin komt, en het is al zeker goed dat hij of zij een praatje kan maken met een familielid. Per bewoner is er één vast familielid dat op bezoek mag komen, en uiteraard enkel op afspraak. Wij vinden dit zeer belangrijk voor de mentale gezondheid van onze bewoners. Natuurlijk staat de strijd tegen het coronavirus ook bij ons voorop. Maar we mogen ook het gemoed en de geestelijke gezondheid van onze bewoners niet vergeten. Bezoek is bij velen het enige lichtpuntje dat ze nog hebben.”

Personeel getest

In Veilige Have blijft corona — voorlopig — grotendeels buiten. “Alle personeelsleden zijn getest. Van de meer dan 300 personeelsleden waren er zes positief. Die zes mensen zitten nu thuis. Op de afdelingen waar die mensen gewerkt hebben, worden nu ook alle bewoners getest. We volgen strikt alle regels. Ook nieuwe bewoners die ons rusthuis binnen komen, moeten eerst een tijdje in afzondering”, zegt Nancy Sturtewagen nog.