Rusthuis Ursel zoekt filmpjes uit de oude doos Joeri Seymortier

28 april 2020

11u22 5 Aalter Het woonzorgcentrum Onderdale in Ursel bij Aalter is op zoek naar oude filmpjes uit de gemeente, om de bewoners zo een leuke tijd te geven in deze coronaperiode.

Woonzorgcentrum Onderdaele heeft een ‘huiskanaal’ op televisie, en dat wil de ploeg nu verder uitbreiden. Het huiskanaal krijgt de naam Pierlala. Om die naam te vieren, kregen alle bewoners een stuk taart. “Op ons huiskanaal is het item ‘Ursel in zicht’ een populair thema”, zegt directeur Elke Vastiau. “Dat is een collage van oude foto’s van Ursel, die we van de fotograaf mogen gebruiken. Omdat dit zo populair blijkt, zijn wij nu op zoek naar filmpjes, al dan niet uit de oude doos, rond Ursel, Knesselare en Aalter. Die filmpjes zullen zeker mooie herinneringen oproepen bij onze bewoners.”

Filmpjes zijn welkom bij Lien Mahieu op mahieul@onderdale.zkj.be.