Rotary schenkt 500 bloempotten aan rusthuizen Aalter en Ursel Joeri Seymortier

01 mei 2020

08u51 6 Aalter Rotary Aalter steekt de zorgverleners en bewoners in de rusthuizen een hart onder de riem, en heeft 500 bloempotten met geraniums geleverd.

Rotary Aalter ging de bloemen afgeven in het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter en ook in Onderdale in Ursel. “We willen met deze actie het sociaal isolement van de bewoners van onze rusthuizen iets dragelijker maken met een bloemetje”, zegt voorzitter Pieter Mortier. “We hebben de bloemen aangekocht bij onze collega’s van Rotary Gistel. Zij hadden de sociale actie voor de rusthuizen op poten gezet. Zo verzamelen zij fondsen om een beademingstoestel te kopen voor AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende. We steunen dus niet alleen de mensen in onze eigen rusthuizen, maar ook het sociaal doel.”