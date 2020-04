Rotary Aalter schenkt mondmaskers en pallet toiletpapier Joeri Seymortier

10 april 2020

08u08 6 Aalter Rotary Aalter heeft 4.000 mondmaskers geschonken aan de zorg, en ook een pallet toiletpapier voor gezinnen in nood.

Rotary Aalter wil helpen tijdens deze coronacrisis. “We hebben onderzocht waar we de eerstelijnszorg in Aalter best konden helpen”, zegt voorzitter Pieter Mortier. “Bij zowel Familiezorg Aalter als bij Thuiszorg De Zon bleek er een groot tekort aan beschermingsmiddelen. Via onze contacten werden er 4.000 chirurgische mondmaskers aangekocht, en ondertussen aan die mensen geleverd. Rotary Aalter steunt ook al jaren actief de werking van De Toevlucht, een vzw die gezinnen in moeilijkheden ondersteunt. We hebben daar een pallet toiletpapier aangekocht en geleverd voor deze gezinnen in nood.”