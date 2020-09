Rotaract Aalter geeft mooie cheque aan Fonds Jan Filliers Joeri Seymortier

06 september 2020

12u13 0 Aalter Rotaract Aalter heeft een cheque van 1.250 euro gegeven aan het Fonds Jan Filliers uit Deinze.

Net voor de uitbraak van de coronacrisis organiseerde Rotaract Aalter de tweede editie van hun fundraiser Bella NoMe. De opbrengst werd nu overhandigd. “Rotaract Aalter is de jongerenafdeling van Rotary Aalter”, zegt Manon Naassens. “Iedereen tussen 18 en 30 jaar oud is welkom bij de club. We steunen graag het goede doel. Het Fonds Jan Filliers werd opgericht ter nagedachtenis van Jan Filliers. Hij was een dodelijk slachtoffer van een tragisch busongeval in het buitenland. Andere familieleden overleefden dit ongeval, maar hielden hieraan blijvende beperkingen over. Het fonds ondersteunt slachtoffers die blijvende beperkingen ondervinden aan een ongeval. Ze trachten de negatieve gevolgen om te zetten in een positieve kracht voor een duurzame toekomst voor het slachtoffer. Een duwtje in de rug naar de toekomst.”

Info: www.rotaractaalter.be en www.fondsjanfilliers.be.