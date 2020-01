Romain Goorman (72) schrijft nieuw boek: “Verbondenheid met natuur terugwinnen” Joeri Seymortier

07 januari 2020

10u55 0 Aalter Auteur Romain Goorman (72) uit Aalter pakt uit met zijn tweede boek: ‘Intelligentie in de natuur’.

Het boek werd geschreven op het raakvlak tussen filosofie en wetenschap. “Een braakliggend terrein in de literatuur”, zegt Romain Goorman. “Het boek gaat over de verbondenheid met de natuur, die de mens moet terugvinden. We zijn die natuurlijke verbondenheid verloren. De mens heeft zich buiten en boven de natuur gesteld, en daar dragen we stilaan de gevolgen van. Ik schrijf over wat wij doen met de natuur, en hoe de natuur daar op reageert. Om de natuur voluit te respecteren, is het belangrijk dat wij als mens weer leren hoe de natuur functioneert. Pas wanneer je dat weet, kan je de pracht van de natuur herontdekken. Wanneer je anders naar de natuur gaat kijken, zal je meer respect krijgen, en gaan we ook weer beter omgaan met de natuur. Het boek is zeer toegankelijk, en vraagt geen voorkennis om het te lezen.”

‘Intelligentie in de natuur’ van Romain Goorman kost 25 euro, en is te koop via Skribis, en in de Standaard Boekhandel van Maldegem, Deinze, Gent en Brugge.