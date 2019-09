Roland Hurtecant rust nu op ‘zijn’ Mont Ventoux: “Dit was zijn laatste en enige wens” Asverstrooiing aan monument bijna drie maanden na overlijden Joeri Seymortier

28 september 2019

17u23 3 Aalter Roland Hurtecant uit Bellem bij Aalter heeft zaterdag zijn laatste rustplaats gekregen, aan zijn eigen monument op de Mont Ventoux. Hurtecant overleed op 1 juli en werd 80 jaar. Hij beklom de iconische berg maar liefst 216 keer met de fiets, en kreeg daardoor de bijnaam Monsieur Mont Ventoux. “Hier uitgestrooid worden was de laatste en enige wens van mijn vader”, zegt zoon Christof.

Roland Hurtecant was een geboren Bruggeling, maar heeft het grootste deel van zijn leven in Bellem bij Aalter gewoond. Hij was een avonturier in hart en nieren: hij vloog ontelbare uren met zijn sportvliegtuigje, fietste naar Moskou en door de woestijn, maar was vooral verliefd op de Mont Ventoux. Hij organiseerde fietsreizen naar de beroemde berg, en slaagde er zelf in de Mont Ventoux maar liefst 216 keer te beklimmen. De ontembare wolf kreeg vorig jaar kanker, en moest zich op 1 juli van dit jaar uiteindelijk gewonnen geven.

“De laatste en enige wens van mijn vader is zaterdag in vervulling gegaan”, zegt zoon Christof Hurtecant vanuit Frankrijk. “De asverstrooiing van Roland vond plaats op zijn laatste rustplaats, aan het monument van zijn wielerklassieker Brugge-Mont Ventoux. Dat is echt iets wat mijn vader zo gewild heeft. Sinds 1979 staat er een eigen monument van Brugge-Mont Ventoux op de heuvel van de Mont Ventoux. Het monument is opgedragen aan alle wielertoeristen en cyclosportieven, voor hun moed en volharding. Het kwam er destijds op initiatief van de Franse Conseil Général de Vaucluse, die iets tijdloos wilde teruggeven aan de vele wielertoeristen die deelnamen aan de fietstocht. De naam van vader staat op het monument. Mooi dat hij vanaf nu ook daar kan rusten”, zegt zijn zoon.

Tranen in de ogen

De familie en enkele vrienden van Roland Hurtecant waren al enkele dagen in de buurt van de Mont Ventoux. Zaterdag om 11 uur was er in Bedoin eerst een speciale misviering voor Roland Hurtecant. De Franse autoriteiten organiseerden dan rond 14.30 uur de afscheidsceremonie met asverstrooiing aan het monument. Burgemeester Luc Reynard van Bedoin heeft de ceremonie geleid, en was een persoonlijke vriend van Hurtecant. “Die twee kennen elkaar tientallen jaren”, zegt zoon Christof. “Na de dood van mijn vader kreeg ik meteen telefoon van de Franse burgemeester. Hij zou alles regelen om de laatste wens van vader in vervulling te laten gaan. Hij stond er op om de dienst zelf te mogen verzorgen, als laatste eerbetoon aan zijn goede vriend Roland. De man had echt de tranen in zijn ogen. We zijn als familie bijzonder blij met dit gebaar.”

Vliegclub Ursel

Ook in Brugge zijn ze Roland Hurtecant nog niet vergeten. De burgemeester en het schepencollege van de stad bezorgden een pakkende afscheidstekst, via schepen van Sport de heer Franky Demon. Die tekst werd voorgelezen tijdens de afscheidsceremonie. Ook Vliegclub Ursel was vertegenwoordigd en liet zelfs een vliegtuigje overvliegen.