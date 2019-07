Roland Hurtecant (Monsieur Mont Ventoux) op 80-jarige leeftijd overleden Joeri Seymortier

01 juli 2019

14u42 24 Aalter Monsieur Mont Ventoux Roland Hurtecant uit Bellem bij Aalter is vandaag, maandag 1 juli, overleden.

De man was een geboren Bruggeling, maar woonde al tientallen jaren in Aalter. Hij werd 80 jaar en beklom de Mont Ventoux maar liefst 216 keer. Hij was een avonturier in hart en nieren, en startte vorig jaar nog voor de ‘Extreme Bicycle Marathon naar Vladivostok. Dat moest 12.400 kilometer worden, non-stop 100 dagen fietsen door negen tijdzones. Na 45 dagen en bijna 7.000 kilometer kwam Roland echter zwaar ten val, en moest de droom opgeborgen worden.

