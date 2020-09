Roeland Sucaet (E. Aalter): “Klaar ondanks de blessurelast” Dominique Lampo

10 september 2020

12u28 0 Aalter Eendracht Aalter bivakkeerde de voorbije seizoenen in de subtop van eerste provinciale. Twee jaar geleden werd het vierde en vorig jaar stond het ook op de vierde plaats toen het seizoen werd stopgezet. T1 Roeland Sucaet hoopt dit jaar even goed te doen. Met hem blikken we vooruit naar de competitiestart op het veld van Berlare.

“Bij de samenstelling van de ploeg was het de bedoeling om naar een plaats in de top vijf te mikken. We willen dan ook zeker niet vals bescheiden doen en willen opnieuw in de subtop meedraaien. Ik heb het gevoel dat Elene-Grotenberge als de te kloppen ploeg naar voor wordt geschoven, maar voor het overige verwacht dat ik dat de ploegen heel erg aan elkaar gewaagd zijn.”

Blessurelast

Roeland Sucaet zag zijn ploeg een degelijke voorbereiding spelen. Enkel de blessurelast bleek een minpunt. “We speelden in de voorbereiding tegen ploegen als SK Maldegem, Zedelgem en Oostduinkerke en in elk van die wedstrijden was ik niet ontevreden over het spelniveau. We creëerden behoorlijk wat kansen en vonden ook vlot de weg naar het doel. Minpunt is wel dat we van de A-kern van achttien spelers maar liefst vijf spelers missen bij de competitiestart. Sam Janssens is nog een maand out en Yentl Neuvroene zit met een gebroken voetbeentje nog in het gips. Voor jongens als Jordi Van De Walle, Robin Heynderickx en Andreas Van Autreve komt de competitiestart nog te vroeg. En ik heb het gevoel dat we als ploeg nog kunnen groeien. Zo bleek in de bekerwedstrijd in Munkzwalm dat zij al iets verder stonden in de voorbereiding. Het was een wedstrijd waar we veel uit leerden. In onze laatste oefengalop lieten we een 2-2-gelijkspel optekenen tegen Torhout. Dit geeft toch wel vertrouwen naar de competitiestart in Berlare toe.”

Sportieve revanche

De eerste opdracht van Aalter is er een in Berlare. Met die ploeg heeft Aalter nog een eitje te pellen. “Ik zag de tegenstander aan het werk en zag een heel ervaren ploeg. Dit bleek vorig jaar al toen zij ons een 0-6-nederlaag aansmeerden. Mijn ploeg is natuurlijk gebrand op sportieve revanche. Door de uitbraak van het coronavirus kregen we de kans niet om revanche te nemen. Die kans krijgen we nu. We zullen evenwel top moeten zijn om de punten te pakken in Berlare.”