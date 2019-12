Rode Kruis Aalter en Knesselare leren reanimeren Joeri Seymortier

29 december 2019

09u47 0 Aalter Het Rode Kruis afdeling Aalter en Knesselare geven na Nieuwjaar twee gratis cursussen EHBO en gebruik van het AED-toestel.

Een eerste cursus EHBO wordt gehouden vanaf maandag 20 januari, telkens op maandagavond in het lokaal op de Boomgaard in Aalter. Er is vanaf 22 januari ook een cursus reanimatie en defibrilleren, in de Parkresidentie in Knesselare.

Een tweede cursus EHBO start op zaterdag 29 februari in het lokaal op de Boomgaard in Aalter. Dat gebeurt vijf weken lang op zaterdagvoormiddag.

Inschrijven: lefevrejohan@skynet.be of bij Dirk Vermeiren op 0477/23.45.46.