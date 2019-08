Rit Aalter-Aalter in BinckBank Tour blijft behouden na dood Bjorg Lambrecht: “Evenwicht zoeken tussen verdriet en wielervreugde” Net voor start sereen eerbetoon gepland aan overleden renner Joeri Seymortier

07 augustus 2019

18u52 0 Aalter De BinckBank Tour van woensdag 14 augustus moest een groot wielerfeest worden in Aalter, maar door de dood van renner Bjorg Lambrecht uit Knesselare, wordt het een wielerhoogdag met een zwarte strik rond. Aan de start komt een sereen eerbetoon aan Lambrecht, en iets later zal in het dorp van Knesselare een rouwkrans overhandigd worden aan de supportersclub. “Geen hoera-sfeer, maar wel een wielerhoogdag”, klinkt het.

Aalter krijgt volgende week woensdag 14 augustus zowel de start als de aankomst van de BinckBank Tour. Met renners als Philippe Gilbert, Tim Wellens, Jasper De Buyst, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen moest dat een hele dag lang een groot wielerfeest worden in Aalter. Maar de hele gemeente is in rouw door de plotse en veel te vroege dood van renner Bjorg Lambrecht, die amper 22 jaar werd. De BinckBank Tour gaat volgende week wel door, maar er worden enkele serene huldemomenten ingebouwd aan de betreurde renner.

“We moeten een evenwicht vinden tussen de wielerhoogdag die de Binckbank Tour wordt, en het verdriet waarmee iedereen nu geconfronteerd wordt”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De renners beginnen woensdag om 12.30 uur aan de rit Aalter-Aalter. We zullen om 12.15 uur aan de startplaats een eerbetoon houden aan Bjorg Lambrecht. De supportersclub levert mooie foto’s van Bjorg. Minister Pieter De Crem en koersdirecteur Rob Discart zullen kort het woord nemen. Nadien volgt een minuut stilte voor Bjorg. Dan zal de koers beginnen, met de ploegmaten van Lotto-Soudal op de eerste rij. Alle andere ploegen zijn op de hoogte van het eerbetoon. Hoe zij dat invullen, moet elk van de ploegen zelf beslissen.”

Rouwkrans

De koers rijdt door zowat alle deelgemeenten van Aalter en komt volgende week woensdag normaal rond 13.28 uur door het dorp van Knesselare. Ook daar zal Bjorg herdacht worden. “De koers stilleggen is na een uur koers niet meer mogelijk”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “Zowat tien minuten voor de renners door Knesselare rijden, zullen minister De Crem en koersdirecteur Discart in Knesselare een rouwkrans overhandigen aan de supporters van Bjorg Lambrecht. Nadien rijdt de koerskaravaan door Knesselare, maar dat zal gebeuren zonder toeters of bellen. Alle geluid van de voorpost en de volgwagens zal stil gelegd worden.”

Steun zoeken

De gemeente hoopt dat de wielerliefhebbers op woensdag 14 augustus massaal naar Aalter afzakken voor de BinckBank Tour. “De koersliefhebbers samen brengen langs de nadarhekken is op zich ook een vorm van troost”, zegt schepen De Blaere. “Er is veel verbondenheid bij die mensen. Door samen naar de koers te komen, en over Bjorg te praten, kunnen ze ook wat troost vinden. Natuurlijk zal er niet de hoera-sfeer heersen die er normaal zou zijn. Maar een start en aankomst organiseren blijft wel een wielerhoogdag”, klinkt het nog.