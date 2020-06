Restaurant Calla’s heropent vrijdag met nieuw concept: enkel nog met kaart in plaats van seizoensmenu Joeri Seymortier

10 juni 2020

08u33 0 Aalter Restaurant Calla’s in de Stationsstraat in Aalter heropent op vrijdag 12 juni met een nieuw concept. Er wordt nu met een menukaart gewerkt in plaats van met een seizoensmenu.

Chef Niels De Landtsheer en gastvrouw Lien Van Nevel werkten tijdens de lockdown met afhaalgerechten en dat deed ze nadenken over een nieuw concept voor hun restaurant. “Vroeger werkten we bijna uitsluitend met menu’s in ons restaurant”, vertellen Niels en Lien. “Vanaf nu gaan we voor gerechten op de kaart. We willen de klanten zo meer kansen geven om zelf te kiezen wat ze willen eten. We gaan nu voor een beperkte kaart met verfijnde, seizoensgebonden gerechten. De hapjes en voorgerechten laten je proeven van verschillende culinaire creaties en smaken. Nadien geniet je dan van je hoofd- en nagerecht naar keuze. Door onze kaart bewust klein te houden, kunnen we nog altijd de versheid en kwaliteit garanderen. Onze klanten mogen regelmatig nieuwe gerechten verwachten, waarbij we ons laten inspireren door de seizoenen.”

Voor groepen zijn in samenspraak nog altijd menu’s mogelijk. Meer iInfo op www.restaurant-callas.be.