Recyclagepark Aalter maandag weer open, maar enkel op reservatie Joeri Seymortier

16 april 2020

16u16 0 Aalter Aalter heropent het recyclagepark in Aalter-centrum op maandag 20 april om 9 uur, maar wel enkel op reservatie.

Het groencomposteringspark is al open sinds vorige week, maar op 20 april opent ook het recyclagepark weer de deuren. Om de toestroom op het recyclagepark in goede banen te leiden, moet je jouw parkbezoek verplicht en op voorhand reserveren via www.aalter.be/afspraak, op 09/325.22.00 of via de Aalter-app. Voor een bezoek aan het groencomposteringspark is een reservatie niet nodig. Het recyclagepark in Knesselare en de groeninzameling in Ursel blijven voorlopig dicht.

“Het recyclagepark in de Durmelaan zal vanaf maandag 20 april tot 82 reservaties per dag toelaten”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Er zijn 76 vrije sloten op weekdagen en 82 vrije sloten op zaterdag. Je kan steeds tot twee werkdagen, inclusief zaterdag, op voorhand reserveren. Reserveren is verplicht. Wie geen geldige reservatie heeft, wordt niet toegelaten.”

Openingsuren op www.aalter.be/recyclagepark.