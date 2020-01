Rechter legt geen straf op voor automobilist (65) na zwaar ongeval: “Al genoeg gestraft door dood van echtgenote” LSI

Bron: LSI 0 Aalter Een 65-jarige garagist uit Bellem (Aalter) heeft van de Kortrijkse politierechter geen straf gekregen als verantwoordelijke voor het dodelijk ongeval waarbij zijn eigen echtgenote Marleen (60) stierf. Hij kreeg opschorting van straf maar moet wel een sensibiliseringscursus rond verkeersveiligheid bij VIAS, het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid, volgen. “Hij is al enorm gestraft met het overlijden van zijn echtgenote”, vond de politierechter.

Op 17 oktober 2017 was Christiaan D.R. uit Bellem samen met zijn echtgenote Marleen Vanhoutte (60), een kleindochter en enkele vrienden op weg naar paardenrennen in Bergen waar zijn oudste zoon zou aan deelnemen. Onderweg kregen ze te horen dat door een eerder ongeval de gebruikelijke route dicht zat. Daarom verliet Christiaan in Bernissart met zijn Mercedes de snelweg A16/E42. “Het was er erg druk en eigenlijk stond ik op de sorteerstrook om naar rechts af te slaan terwijl ik naar links moest”, blikt Christiaan verslagen terug. “Maar ik vergewiste me van het verkeer en zag enkel een vrachtwagen van onder het viaduct komen. Ik dacht dat de weg vrij was en begon die te dwarsen. Maar ik had nooit die rode wagen gezien die de vrachtwagen aan het inhalen was. Hij greep ons in de linkerflank, precies daar waar Marleen op de achterbank zat.”

Tweede reanimatie

Vrijwel meteen na het ongeval waren een verpleegkundige en een arts — twee toevallige passanten — ter plaatse. Zij voelden bij Marleen geen hartslag meer en startten de reanimatie. Dat leek weinig zoden aan de dijk te brengen, waardoor ze na enkele minuten stopten. Twintig minuten na het ongeval was de mug ter plaatse. Die spoedarts ontfermde zich nog eens over de vrouw en stelde tot zijn verbazing vast dat ze nog niet overleden was. Wat volgde, was een tweede reanimatie van 45 minuten, uiteindelijk toch ook zonder resultaat.

De politierechter oordeelde dat Christiaan D.R. wel degelijk schuldig is aan de onopzettelijke doding van zijn echtgenote maar besliste geen extra straf of rijverbod meer te geven. “Dat ik zelf het ongeval heb veroorzaakt waarbij mijn echtgenote is gestorven, is een kruis dat niet te dragen valt”, vertelde Christiaan aan de politierechter. “Ik zag die horrorfilm al duizend keer voor mijn ogen afspelen. Ik heb al vaak gewenst dat ik bij het ongeval was gestorven in de plaats van Marleen. We waren al 45 jaar samen, een heel leven.”