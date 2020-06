Rasters rond jonge bomen in Drongengoed moeten beschermen tegen hongerige dieren Joeri Seymortier

10 juni 2020

09u25 2 Aalter Ook al de houten rasters gezien rond jonge bomen en struiken in het Drongengoed in Ursel? Die zijn bedoeld om dieren weg te houden die plantschade kunnen aanbrengen.

Natuur en Bos plaatste in het Drongengoed op meerdere plaatsen rasters rond groepjes jonge bomen en struiken. Deze rasters worden reeblocks genoemd, en moeten er voor zorgen dat het bos kan verjongen. “De jonge boompjes en struiken krijgen nu niet altijd de kans om te groeien doordat veel dieren wel eens groene blaadjes lusten”, zegt boswachter Hans Vansteenbrugge. “Op verschillende plaatsen in het gebied werden de voorbije jaren jonge boompjes en struiken geplant om het bos uit te breiden of plaatselijk te helpen verjongen. Damherten en reeën, maar ook klein wild zoals haas en konijn veroorzaken behoorlijk wat schade aan jonge boompjes. Er is vooral vraat- en veegschade. Vandaar de nieuwe rasters. De ‘reeblocks’ zijn gemaakt uit streekeigen hout en zullen op termijn uit zichzelf wegrotten in het bos. Dat maakt deze afsluitingen stukken duurzamer dan kunststof.”