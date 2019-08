Radio Nostalgie-dj Bjorn Verhoeven strandt met gocart in Aalter Joeri Seymortier

07 augustus 2019

21u18 0 Aalter Bjorn Verhoeven, dj bij Radio Nostalgie, rijdt met een gocart dwars door Vlaanderen. Woensdagavond heeft hij halt gehouden in Aalter.

Op 3 augustus vertrok Bjorn Verhoeven met zijn gocart in Hasselt en op 9 augustus moet hij aankomen in Middelkerke. Daar vindt dit weekend het Nostalgie Beach Festival plaats. Verhoeven gaat met de gocart en probeert zo geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Woensdagavond kwam hij toe in Aalter. Hij overnacht bij manager Gilles Gobin, om donderdagochtend weer te vertrekken richting Brugge. Minister Pieter De Crem stond Verhoeven in Aalter op te wachten. “In de auto luister ik naar Radio 1 om het nieuws mee te pikken, maar als ik alles gehad heb, schakel ik altijd over op Nostalgie. Altijd goed voor een uurtje ‘echte muziek’”, lacht De Crem.