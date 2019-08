Radio Meteor trekt naar luisteraars tijdens Zomertoer Joeri Seymortier

02 augustus 2019

16u44 6 Aalter Radio Meteor uit Aalter en Tielt trekt deze zomer naar haar luisteraars. Er zijn live-uitzendingen op verschillende locaties.

“We maken zomerse radio, onder meer vanuit enkele badsteden”, zegt Johan Laroy. “We brengen leuke babbels met zonnige praatgasten, waaronder Sabien Tiels, Frank Galan, Nick, Paul Bruna, Tamara en Tom, en ook Miss België. In Aalter staan we op 14 augustus onder andere op de Binck Banck Tour. Check de Facebookpagina van Radio Meteor voor meer locaties en namen van artiesten.”

De Zomertoer van Radio Meteor houdt nog halt op zondag 4 augustus op de zeedijk van Mariakerke, op donderdag 8 augustus op de Zeedijk Koksijde, woensdag 14 augustus op de Binck Bank Tour in Aalter, vrijdag 16 augustus op het Marktplein van Bredene, zondag 18 augustus op de Zeedijk van Mariakerke, maandag 26 augustus in Waregem, op 4 september in Wingene en in het weekend van 20, 21 en 22 september ten slotte op Trade Tielt.

Info: www.radiometeor.com.