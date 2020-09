Radio Meteor keert terug naar roots: verhuis van Tielt naar Aalter Joeri Seymortier

09u50 0 Aalter Radio Meteor keert volgend jaar terug naar Aalter en komt daarmee terug naar de roots. Nu zijn de studio’s in Tielt.

Radio Meteor zat ooit in de Kattewegel in Aalter, maar verhuisde jaren geleden naar Tielt. Nu heeft de ploeg achter de vrije radio een nieuw pand op de kop kunnen tikken in Aalter. Radio Meteor kocht het pand links naast bakkerij Gozin, in de Bellemstraat. “Eind dit jaar wordt er een gloednieuwe radiostudio gebouwd, en vanaf 1 januari 2021 starten de uitzendingen officieel vanuit Aalter”, klinkt het bij Radio Meteor. “We gaan voor vernieuwing met meer live programma’s vanuit een nieuwe belevingsstudio in het hart van Aalter.”

Radio Meteor is in Aalter te beluisteren via 105.0 FM.